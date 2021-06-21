В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае отказа от сотрудничества в расследовании происхождения ковида

Китай столкнется с "изоляцией международного сообщества", если не будет сотрудничать в дальнейшем расследовании причин происхождения пандемии коронавіруса. Соответствующее заявление сделал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Fox News Sunday.

Салливан поддержал призыв президента Джо Байдена к лидерам стран G7 о давлении на Китай для прозрачного расследования.

"Именно такая дипломатическая работа, объединение стран, осуществление политического и дипломатического давления на Китай , является основной частью усилий, которые мы прилагаем, чтобы окончательно поставить перед Китаем суровый выбор: или они позволят расследователям проводить настоящую работу и выяснить, откуда это взялось, или они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", - заверил Салливан.

Однако он добавил, что в этом вопросе США не будут полагаться исключительно на Китай и прилагать усилия в расследовании.

Напомним, в отчете национальной правительственной лаборатории США о происхождении коронавируса сделали вывод, что гипотеза об утечке ковида из китайской лаборатории в Ухане является правдоподобной и заслуживает дальнейшего изучения.

Недавно президент США Джо Байден приказал спецслужбам в короткие сроки сообщить ему, как возник вирус. По словам Байдена, американская разведка сосредоточена на двух версиях: что вирус возник в результате контакта с инфицированными животными или в результате аварии в лаборатории.

Правительство Китая неоднократно отрицало возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане. Уханьский институт вирусологии также опровергает утечку вируса и заявляет, что ни у одного его работника не было положительных результатов на ковид. Однако официальные должностные лица США считают, что КНР может быть непрозрачной в вопросе сотрудничества по выяснению происхождения вируса.

В прошлом месяце WSJ обнародовал данные о расследовании американской разведки, согласно которому трое сотрудников лаборатории института в Ухани обратились за медицинской помощью с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания за несколько месяцев до официального начала пандемии COVID-19.

Трое вирусологов, которые попали в больницу в ноябре 2019 года, работали в лаборатории по изучению коронавируса и других патогенов. Их заболевание подозрительно напоминало как собственно коронавирус, так и ОРВИ.

Точные причины возникновения ковида выясняются, но ВОЗ считает вероятными четыре сценария. "Наиболее вероятным" назван вариант распространения через промежуточную животное, возможно, дикое, которую потом одомашнили и выращивали на фермах. Это животное могло быть заражено через летучую мышь, которая считается наиболее вероятным источником вируса, а затем - передать инфекцию человеку. Возможен промежуточный хозяин SARS-CoV-2 остается неустановленным.

Следующий вариант - прямая передача (без животного-посредника) к человеку, например,через летучую мышь или ящериц.

Попадание в человеческий организм через холодные продукты питания в докладе назвали "возможным и маловероятным", а заражение из-за утечки из лаборатории - "очень маловероятным".