"Сколько именно реформ вы хотите?" - Кулеба упрекнул НАТО за отсутствие сроков вступления в блок

Министр считает, что со стороны НАТО "не было сделано ни одного шага" для выполнения решения, принятого в Бухаресте в 2008 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не предоставило "ни намека на сроки вступления Украины" в блок. В беседе с турецким агентством Anadolu Кулеба отметил, что Украине нужно дать четкий список реформ, которые альянс требует для поступления.

"Сколько именно реформ вы хотите?", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что на недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина присоединится к блоку путем получения ПДЧ, но когда именно это будет сделано, - непонятно.

Он также отметил, что со стороны НАТО "не было сделано ни одного шага" для выполнения решения, принятого в Бухаресте в 2008 году. Тогда на саммите блок решил, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а Украина подала заявку на получение Плана действий относительно членства.

Кулеба добавил, что с тех пор Украина провела много реформ, особенно после революции 2014 года.

"Украина до 2014 года и после - это две разные страны", - считает министр.

Напомним, что 14 июня члены НАТО на саммите подтвердили приверженность решению 2008 года о возможности принять Украину в альянс через План действий относительно членства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает, что НАТО предоставит Украине План действий по членству уже в 2022 году.

Президент США Джо Байден после саммита сказал, что Украина может вступить в Североатлантический альянс, если выполнит необходимые требования, в частности, сможет преодолеть коррупцию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина является страной-претендентом на вступление в альянс. В то же время он отметил, что для присоединения Украины блок "требует большего".