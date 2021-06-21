В Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученого

Прокуратура утверждает, что он с октября 2020 года трижды встречался с сотрудником роSSийской спецслужбы.

В Германии по подозрению в шпионаже на РоSSию арестовали роSSийского ученого
Фото: scsgroup-consult.com

В Германии арестовали роSSийского ученого, которого подозревают в передаче конфиденциальной информации из немецкого колледжа в Москву в обмен на деньги. Об этом пишет The Wall со ссылкой на федеральных прокуроров.

Подозреваемый, названный Ильнуром Н., был арестован в пятницу. Его обвиняют в "работе на роSSийскую спецслужбу с октября 2020 года и до настоящего времени".

По словам прокуратуры, мужчина работал ассистентом на научно-техническом факультете одного из вузов. С октября 2021 года по июнь 2021 года подозреваемый имел несколько встреч с сотрудником роSSийской внешней секретной службы и не менее трех раз передал информацию в обмен на наличные платежи, пишет Reuters.

Напомним, в мае в Польше задержали мужчину, который собирал и передавал информацию о польских военных делах, а также о лицах и материалы, которыми интересовалась роSSийская сторона.

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