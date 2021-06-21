На выборах в Армении победила партия Пашиняна

За его партию проголосовали 53,92% избирателей. Блок бывшего президента Качаряна набрал 21,04%.

На выборах в Армении победила партия Пашиняна
Фото: Iz.ru

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". За эту политсилу отдали голоса 53,92% избирателей, пишет Aravot со ссылкой на данные ЦИК.

Блок бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04%. Блок "Честь имею" получил 5,23%, а партия "Процветающая Армения" - 3,96%. Для прохождения в парламент партия на выборах должна набрать не менее 5%, а блок - 7%.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Баллотировались 21 партия и четыре блока.

Напомним, 25 апреля Пашинян заявил, что идет в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламента.

Политический кризис в Армении начался после поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

В феврале 2021 года ситуация обострилась после того, как Генштаб вооруженных сил потребовал отставки правительства Пашиняна. Премьера обвинили в неумении принимать адекватные решения в кризисной ситуации.

Пашинян в ответ без одобрения президента уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна, обвинив того в попытке военного переворота.

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