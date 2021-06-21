"Мы оснастили системой видеонаблюдения 42 километра линии фронта", - Порошенко

Впоследствии планируется передать бригадный комплекс.

Фото: "ЄС"
Волонтеры привезли на фронт очередную партию оборудования для тактического видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Вместе с волонтерами для 10 ОГШБр, которая контролирует 10% линии фронта, купили полный комплект оснастки.

"42 километра, 10% протяженности линии фронта, на которых стоит 10 ОГШБр, теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки. Теперь наши ребята защищены, меньше рискуют, перемещаясь под вражеским прицелом. И все это мы с вами сделали вместе", - отметил Порошенко.

Он добавил, что совместными усилиями было собрано более 2 миллионов гривен для полного оснащения 10 ОГШБр.

Фото: "ЄС"

"Впереди еще 10% линии фронта и следующая бригада, которую мы оснастим такой же системой видеонаблюдения и разведки. Продолжим защищать наших воинов, защищать украинскую землю, как мы это делали, начиная с 2014 года. Волонтеры и добровольцы в условиях не совсем эффективных действий власти будут делать свое дело вместе", - подчеркнул политик.

Депутат Киевского городского совета, ветеран войны против роSSийской агрессии Александр Погребиский, который доставил оборудование на фронт, пишет, что это оборудование - уже для третьего батальона, сообщили в пресс-службе "ЕС".

"А потом мы передадим бригадный комплекс, который замыкает батальоны в единую систему наблюдения, позволяет оперативно принимать решения на всех уровнях", - отмечает Погребиский.

Он отметил, что из-за длительного запрета на активную работу контрснайперских пар такие комплексы очень важны с точки зрения сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

"Эта система позволяет, не подвергая лишний раз опасности, вести наблюдение за зоной ответственности того или иного подразделения. Теперь важной является задача, чтобы мы вместе с вами продолжили комплектовать следующие 40-50 км линии фронта", - добавил Погребиский.

27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения. Еще один комплект видеонаблюдения и оптической разведки для батальона 10 ОГШБр был приобретен в начале июня.

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