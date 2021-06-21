Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем и принял участие в праздничной литургии

Вселенский патриарх подтвердил, что в августе планирует посетить Украину.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, который находится в Турции, встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Фото: eurosolidarity.org

«Я поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине», - сказал Петр Порошенко.

Петр Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Фото: eurosolidarity.org

«Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенное знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствие - вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной Церкви Украины. И это очень радует - видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс», - говорит Вселенский Патриарх.

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину. «Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской, благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви», - отметил Варфоломей.

«Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев», - пожелал Вселенский Патриарх.

Фото: eurosolidarity.org

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

«Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная Церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе», - сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль пятого Президента в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

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