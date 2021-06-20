США готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за Навального

Они будут введены, как только США смогут "убедиться, что бьют по правильным целям".

США готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за Навального
Джейк Салливан
Фото: Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против РоSSии из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в интервью CNN заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим очередной пакет санкций, который будет применен в этом деле", - заявил Салливан.

Он уточнил, что санкции будут введены, как только США смогут "убедиться, что бьют по правильным целям".

"Когда мы это сделаем, мы введем дополнительные санкции за применение химического оружия", - добавил он.

Это заявление прозвучало лишь через несколько дней после встречи президента США Джо Байдена с его роSSийским коллегой Владимиром Путиным.

По ее итогам американский лидер заявил, что во время саммита четко обрисовал Путину "опустошительные и разрушительные" последствия, которые РоSSия будет иметь в случае смерти оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный "сам хотел быть заключенным", потому что нарушал закон и не появлялся в милицию как условно заключенный во время своего лечения в Германии после отравления "Новичком".

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