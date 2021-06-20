США готовят дополнительные санкции для РоSSии из-за Навального
Они будут введены, как только США смогут "убедиться, что бьют по правильным целям".
Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против РоSSии из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.
Об этом в интервью CNN заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы готовим очередной пакет санкций, который будет применен в этом деле", - заявил Салливан.
Он уточнил, что санкции будут введены, как только США смогут "убедиться, что бьют по правильным целям".
"Когда мы это сделаем, мы введем дополнительные санкции за применение химического оружия", - добавил он.
Это заявление прозвучало лишь через несколько дней после встречи президента США Джо Байдена с его роSSийским коллегой Владимиром Путиным.
По ее итогам американский лидер заявил, что во время саммита четко обрисовал Путину "опустошительные и разрушительные" последствия, которые РоSSия будет иметь в случае смерти оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, что Путин на пресс-конференции заявил, что Навальный "сам хотел быть заключенным", потому что нарушал закон и не появлялся в милицию как условно заключенный во время своего лечения в Германии после отравления "Новичком".