В Черном море украинские военные провели тактические учения по стандартам НАТО

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Военно-Морские Силы Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях приняли участие дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных Сил. Маневры состояли из нескольких этапов.

"После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности была осуществлена загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывание корабельной десантной группы в районы формирования десанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отработку организации противокатерной обороны украинские военные осуществляли с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки. Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывали по сигналам MTP, которые используют страны-члены НАТО.

Кроме того, украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и тому подобное. Также на фоне тактических учений был осуществлен прием курсового задания К2 в МСТР (морской сухогрузный транспорт) «Горловка».

Фото: https://www.mil.gov.ua/

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду привлекались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель", - рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

К освещению надводной обстановки и передачи информации на командный пункт корабельной десантной группы привлекались самолеты морской авиации. Также на этих учениях впервые использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes, которые используют в странах-членах НАТО. К следующему тактическому эпизоду «Бой за высадку» присоединялась бомбоштурмовая авиация Воздушных Сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации.

Напомним, в конце мая Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области. Целью тренировок было проведение спецоперации на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.