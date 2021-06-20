Оккупанты стреляли сегодня у Старогнатовки

На Луганщине зафиксировали вражеский беспилотник.

Оккупанты стреляли сегодня у Старогнатовки
Фото: ukrinform.ua

В течение суток, 20 июня, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в течение субботы, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, в результате чего был ранен местный житель.

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