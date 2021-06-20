"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев".

"Талибан" назвал условие для мирного решения конфликта в Афганистане
Абдул Гани Барадара (впереди)
Фото: ЕРА/UPG

Исламистское радикальное движение "Талибан" готово к мирному разрешению афганского конфликта при условии выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на СМИ.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют издания заместителя лидера "Талибана" Абдул Гани Барадара.

Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, в том числе женщин.

В то же время талибы поддерживают мирное урегулирование ситуации после выведения американских войск из Афганистана, которое должно завершиться до 11 сентября 2021 года.

"Само наше участие в переговорах открыто свидетельствует о том, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролирует большие районы страны.

Напомним, 14 апреля президент США Джозеф Байден объявил о выведении с территории Афганистана американских войск, которые к этому времени находились на территории страны.

В Афганистане находилось около 2 500 американских военнослужащих, наличие которых в стране подтверждено, а также несколько сотен военнослужащих сил специальных операций.

Соединенные Штаты осуществили военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами "Аль-Каиды" самолеты врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон возле Вашингтона, в результате чего погибли почти 3 000 человек.

Интервенция объяснялась связями с "Аль-Каидой" с группировкой "Талибан", которая контролирует большую часть Афганистана.

Администрация Байдена считает, что "Аль-Каида" сейчас не представляет угрозы для США.

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