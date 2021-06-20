Фюрер РФ анонсировал "прямую линию" 30 июня

Президент РоSSии Владимир Путин 30 июня проведет “прямую линию”, которую будут транслировать телеканалы и радио.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он "в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны", говорится в сообщении.

"Такие события регулярно проводили в прошлом. Но в этом году "прямая линия" с Путиным пройдет на фоне рекордно низкого уровня одобрения общественностью деятельности правящей партии "Единая РоSSия" и за примерно 10 недель до парламентских выборов в РоSSии", - пишет Радио Свобода.

Отметим, выборы в 450-местную Государственную думу состоятся 19 сентября 2021 года. Следующие президентские выборы в РоSSии пройдут в 2024 году.

Ранее в РоSSии приняли закон, который позволит Путину оставаться у власти до 2036 года.

Напомним, Федеральный список партии "Единой РоSSии" на выборах в Государственную думу возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а не бывший президент Дмитрий Медведев, как раньше.

В 2016 году Верховная Рада признала выборы в Государственную думу РоSSии нелегитимными.