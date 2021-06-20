Во Франции продолжается голосование в первом туре региональных выборов

Они являются важным этапом перед президентскими выборами в апреле 2022 года.

Фото: ЕРА/UPG

Во Франции в воскресенье, 20 июня, проходит первый тур выборов в региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления.

Об этом пишет Немецкая волна.

Они являются важным этапом перед президентскими выборами в апреле 2022 года и должны определить настроения избирателей.

Выборы должны определить, насколько сильны позиции правопопулистской партии "Национальное объединение" (прежнее название: "Национальный фронт") под руководством Марин Ле Пен. Она станет основным конкурентом действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах президента.

Фото: ЕРА/UPG

Членов региональных советов изберут во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам.

При этом каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает больше половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10 процентов голосов.

Фото: ЕРА/UPG

В этом году второй тур региональных выборов, в случае необходимости, пройдет 27 июня.

Ожидается, что явка на выборах в этом году будет невысокой и составит всего 40%. Из-за пандемии COVID-19 голосование будет проходить в условиях сурового карантина.

На избирательные участки нужно приходить только в маске, находиться там могут не более трех человек одновременно.

Фото: ЕРА/UPG

По прогнозам, в пяти регионах страны партия Ле Пен станет сильнейшей в первом туре. Еще в шести регионах прогнозируется лидерство различных коалиций правых партий - прежде всего, партии "Республиканцы" Жана Леонетти, а также центристов.

По итогам двух туров региональных выборов партия "Национальное объединение" может получить контроль над парламентами не менее двух регионов Франции.

Многие эксперты считают, что политическое движение "Республика на марше", сформированное вокруг Макрона, несмотря на довольно высокий рейтинг президента, не достигнет успехов ни в одном из регионов страны.

В то же время полномочия центра и региональных парламентов во Франции очень отличаются, поэтому такая ситуация не означает неприятие избирателями политики Макрона на посту главы государства.

Фото: ЕРА/UPG Голосует Эммануэль Макрон

Фото: ЕРА/UPG Голосует Эммануэль Макрон

Отметим, во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких сферах, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики.

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, лидера французского ультраправого "Национального собрания" Марин Ле Пен подозревают в систематическом злоупотреблении средствами европейских фондов.

Ранее суд в Нантери оправдал Ле Пен, а также ее однопартийца, евродепутата Жильбера Коллара по делу о распространении ненависти через публикации в соцсетях фотографий расправ боевиков международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).