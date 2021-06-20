Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана

"Новый президент Ирана является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев".

Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Фото: ЕРА/UPG

Израиль обеспокоен "ядерными амбициями“ победителя президентских выборов в Иране, ультраконсерватора Ибрагима Раисе.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

"Новый президент Ирана, известный как "тегеранский мясник", является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев. Он благосклонно относится к ядерным амбициям режима и кампании глобального террора", - написал он в Твиттере.

Он добавил, что избрание Раисе должно подтолкнуть к новому сопротивлению относительно ядерной программы Ирана и положить конец разрушительным региональным амбициям страны.

His election should prompt renewed determination to immediately halt Iran’s nuclear program and put an end to its destructive regional ambitions.

— ???? ???? - Yair Lapid? (@yairlapid) June 19, 2021

Напомним, 13 июня, парламент Израиля утвердил новое правительство страны, которое выступает против восстановления иранской ядерной программы.

В июне МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил дозволенный объем обогащенного урана в 16 раз. В целом страна располагает более 3,2 тысяч килограммами урана, обогащенного до разного уровня.

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