Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана

"Новый президент Ирана является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев".

Израиль обеспокоен "ядерными амбициями“ победителя президентских выборов в Иране, ультраконсерватора Ибрагима Раисе.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

"Новый президент Ирана, известный как "тегеранский мясник", является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев. Он благосклонно относится к ядерным амбициям режима и кампании глобального террора", - написал он в Твиттере.

Он добавил, что избрание Раисе должно подтолкнуть к новому сопротивлению относительно ядерной программы Ирана и положить конец разрушительным региональным амбициям страны.

His election should prompt renewed determination to immediately halt Iran’s nuclear program and put an end to its destructive regional ambitions. — ???? ???? - Yair Lapid? (@yairlapid) June 19, 2021

Напомним, 13 июня, парламент Израиля утвердил новое правительство страны, которое выступает против восстановления иранской ядерной программы.