Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
"Новый президент Ирана является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев".
Фото: ЕРА/UPG
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями“ победителя президентских выборов в Иране, ультраконсерватора Ибрагима Раисе.
Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
"Новый президент Ирана, известный как "тегеранский мясник", является экстремистом, ответственным за смерть тысяч иранцев. Он благосклонно относится к ядерным амбициям режима и кампании глобального террора", - написал он в Твиттере.
Он добавил, что избрание Раисе должно подтолкнуть к новому сопротивлению относительно ядерной программы Ирана и положить конец разрушительным региональным амбициям страны.
His election should prompt renewed determination to immediately halt Iran’s nuclear program and put an end to its destructive regional ambitions.