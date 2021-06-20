Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.

Посол РоSSии в США Анатолий Антонов был оптимистично настроен перед своим возвращением в Вашингтон в воскресенье, 20 июня.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на роSSийские СМИ .

Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.

"У нас много работы, рассчитываем на прогресс", - заявил Антонов перед тем, как сесть в самолет в США .

Напомним, президент РоSSии Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о зеркальном возвращении послов в Вашингтон и Москву во время переговоров в Женеве.

Москва отозвала Антонова для консультаций после того, как Байден в марте заявил, что он считает, Путина "убийцей".