Посол РоSSии Антонов возвращается в Вашингтон
Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.
Посол РоSSии в США Анатолий Антонов был оптимистично настроен перед своим возвращением в Вашингтон в воскресенье, 20 июня.
Об этом пишет reuters.com со ссылкой на роSSийские СМИ.
Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.
"У нас много работы, рассчитываем на прогресс", - заявил Антонов перед тем, как сесть в самолет в США.
Напомним, президент РоSSии Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о зеркальном возвращении послов в Вашингтон и Москву во время переговоров в Женеве.
Москва отозвала Антонова для консультаций после того, как Байден в марте заявил, что он считает, Путина "убийцей".
Посол США в Москве Джон Салливан уехал из РоSSии в конце апреля. Завуалированное требование к Салливану уехать из Москвы стало следствием введения санкций против РоSSии.