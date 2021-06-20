Посол РоSSии Антонов возвращается в Вашингтон

Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.

Посол РоSSии Антонов возвращается в Вашингтон
Анатолий Антонов
Фото: ЕРА/UPG

Посол РоSSии в США Анатолий Антонов был оптимистично настроен перед своим возвращением в Вашингтон в воскресенье, 20 июня.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на роSSийские СМИ.

Он ожидает, что встречи, запланированные на следующую неделю, будут конструктивными.

"У нас много работы, рассчитываем на прогресс", - заявил Антонов перед тем, как сесть в самолет в США.

Напомним, президент РоSSии Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о зеркальном возвращении послов в Вашингтон и Москву во время переговоров в Женеве.

Москва отозвала Антонова для консультаций после того, как Байден в марте заявил, что он считает, Путина "убийцей".

Посол США в Москве Джон Салливан уехал из РоSSии в конце апреля. Завуалированное требование к Салливану уехать из Москвы стало следствием введения санкций против РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в УкраинеВ "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Шойгу возглавит список "Единой РоSSии" на выборах в ДумуШойгу возглавит список "Единой РоSSии" на выборах в Думу
Военный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в КиевеВоенный атташе Посольства США ознакомилась со стендом авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке в Киеве
Галущенко заявил, что рост рыночных цен на газ в Европе является следствием давления РоSSии для запуска Nord Stream 2Галущенко заявил, что рост рыночных цен на газ в Европе является следствием давления РоSSии для запуска Nord Stream 2
Зеленский: "Наша встреча с президентом РоSSии неизбежна"Зеленский: "Наша встреча с президентом РоSSии неизбежна"
В итоговой декларации саммита НАТО было много сигналов РоSSии - КулебаВ итоговой декларации саммита НАТО было много сигналов РоSSии - Кулеба
Маркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSииМаркарова назвала "Северный поток-2" одним из видов оружия РоSSии
Генсек НАТО рассказал о роли РоSSии в принудительной посадке самолета Ryanair в МинскеГенсек НАТО рассказал о роли РоSSии в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске
В Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем РоSSииВ Харькове СБУ оригинально "поздравила" консульство РФ с Днем РоSSии
В РоSSии арестовали бывшего директора департамента закупок МВД времен ЗахарченкоВ РоSSии арестовали бывшего директора департамента закупок МВД времен Захарченко
Кулеба отверг претензии РоSSии к законопроекту о коренных народахКулеба отверг претензии РоSSии к законопроекту о коренных народах
Последние новости
Подгружаем последние новости