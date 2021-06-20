Жители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против ковида

Общее количество полученных доз удвоилось с 500 миллионов меньше, чем за месяц.

Жители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против коронавируса.

Об этом пишет apnews.com.

Национальная комиссия здравоохранения не сообщила, сколько именно людей были вакцинированы.

Как и везде, большинство вакцин в Китае вводится в двух дозах.

"После медленного старта темп вакцинации в стране с населением 1,4 миллиарда человек ускорился. Согласно правительственным подсчетам, общее количество полученных доз удвоилось с 500 миллионов меньше, чем за месяц", - говорится в сообщении.

Китай одобрил семь отечественных вакцин, в том числе, две из них - для детей от трех лет.

Регулирующие органы в стране пока не одобрили иностранные вакцины, но вскоре могут "дать зеленый свет" медпрепарату от Pfizer и BioNTech.

Напомним, китайские исследователи заявили, что нашли партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе тот, который, возможно, является вторым ближайшим к генетическому вирусу SARS-CoV-2, который вызывает #Covid-19#.

В мае Wall Street Journal обнародовал данные о расследовании американской разведки, согласно которому трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания за несколько месяцев до официального начала пандемии COVID-19.

Трое вирусологов, которые попали в больницу в ноябре 2019 года, работали в лаборатории по изучению коронавируса и других патогенов. Их заболевания подозрительно напоминали как собственно коронавирус, так и ОРВИ.