Жители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против ковида
Общее количество полученных доз удвоилось с 500 миллионов меньше, чем за месяц.
Жители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против коронавируса.
Об этом пишет apnews.com.
Национальная комиссия здравоохранения не сообщила, сколько именно людей были вакцинированы.
Как и везде, большинство вакцин в Китае вводится в двух дозах.
"После медленного старта темп вакцинации в стране с населением 1,4 миллиарда человек ускорился. Согласно правительственным подсчетам, общее количество полученных доз удвоилось с 500 миллионов меньше, чем за месяц", - говорится в сообщении.
Китай одобрил семь отечественных вакцин, в том числе, две из них - для детей от трех лет.
Регулирующие органы в стране пока не одобрили иностранные вакцины, но вскоре могут "дать зеленый свет" медпрепарату от Pfizer и BioNTech.
Напомним, китайские исследователи заявили, что нашли партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе тот, который, возможно, является вторым ближайшим к генетическому вирусу SARS-CoV-2, который вызывает #Covid-19#.
В мае Wall Street Journal обнародовал данные о расследовании американской разведки, согласно которому трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания за несколько месяцев до официального начала пандемии COVID-19.
Трое вирусологов, которые попали в больницу в ноябре 2019 года, работали в лаборатории по изучению коронавируса и других патогенов. Их заболевания подозрительно напоминали как собственно коронавирус, так и ОРВИ.
Правительственная лаборатория в США считает возможность утечки коронавируса из лаборатории в Ухани правдоподобной.