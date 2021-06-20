Армяне голосуют на досрочных парламентских выборах
В выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Армения в воскресенье, 20 июня, голосует на досрочных парламентских выборах.
Об этом пишет "Радио Азатутюн”.
Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более, чем 2 тыс. избирательных участках по всей стране.
В выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян является кандидатом в премьер-министры от партии "Гражданский договор". Основным соперником правящей партии считается блок "Аястан" ("Армения"), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от тех избирателей, которые приняли участие в голосовании, блокам - 7%.
Согласно информации полиции, в списках избирателей - 2 миллиона 578 тысяч 678 граждан.
Голосование продлится до 20:00.
Напомним, парламент Армении в соответствии с Конституцией был распущен, поскольку дважды не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра.
25 апреля Пашинян заявил, что идет в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламента.