Армяне голосуют на досрочных парламентских выборах

В выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.

Фото: ЕРА/UPG

Армения в воскресенье, 20 июня, голосует на досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет "Радио Азатутюн”.

Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более, чем 2 тыс. избирательных участках по всей стране.

В выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян является кандидатом в премьер-министры от партии "Гражданский договор". Основным соперником правящей партии считается блок "Аястан" ("Армения"), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Фото: ЕРА/UPG

Никол Пашинян голосует на выборах
Фото: ЕРА/UPG
Никол Пашинян голосует на выборах

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от тех избирателей, которые приняли участие в голосовании, блокам - 7%.

Согласно информации полиции, в списках избирателей - 2 миллиона 578 тысяч 678 граждан.

Голосование продлится до 20:00.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, парламент Армении в соответствии с Конституцией был распущен, поскольку дважды не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

25 апреля Пашинян заявил, что идет в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламента.

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