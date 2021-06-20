Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект против роSSийской клептократии

Закон позволит выделять средства на противодействие клептократии и объединять для совместных действий посольства США, правительственные и неправительственные организации.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, направленный против роSSийской клептократии под названием "закон CROOK" (Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy) - Противодействие роSSийской и другим зарубежным клептократиям.

Об этом пишет “Голос Америки” со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам Европы, энергетики, окружающей среды и кибербезопасности, конгрессмена-демократа от Массачусетса Билла Китинга.

Закон позволит выделять средства на противодействие клептократии и объединять для совместных действий посольства США , правительственные и неправительственные организации.

"Международная коррупция и клептократия очень негативно влияют на демократические страны, а страны с клептократическим руководством, как правило, авторитарные. Кроме того, нам нужно с этим бороться и в США : здесь действуют подставные компании, которые имеют целый аппарат финансовых компаний и юристов. Поэтому администрация Байдена сделала борьбу с международной коррупцией своим приоритетом. Президент выпустил меморандум об этом во время своей поездки в Европу, и попросил коллег по "Большой семерке" и партнеров в Евросоюзе объединить с ним усилия в этой борьбе", - заявил Китинг.

Китинг во время представления проекта заявил, что РоSSия и другие авторитарные государства используют "стратегическую коррупцию", как главный инструмент вредного воздействия, ведя при этом собственные страны к банкротству.

Ранее связанный сенатский законопроект поддержала международная организация Transparency International.

"Мы считаем, что важно развивать способность к быстрому развертыванию американской поддержки анти-коррупционных инициатив в развивающихся экономиках, которые страдают от подкупа со стороны авторитарных правительств, в странах-партнерах во время демократических преобразований, и во время других периодов, которые предлагают исторические возможности и имеют значительные последствия", - говорится в заявлении организации.