Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект против роSSийской клептократии

Закон позволит выделять средства на противодействие клептократии и объединять для совместных действий посольства США, правительственные и неправительственные организации.

Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект против роSSийской клептократии
Фото: Wiki

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, направленный против роSSийской клептократии под названием "закон CROOK" (Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy) - Противодействие роSSийской и другим зарубежным клептократиям.

Об этом пишет “Голос Америки” со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам Европы, энергетики, окружающей среды и кибербезопасности, конгрессмена-демократа от Массачусетса Билла Китинга.

Закон позволит выделять средства на противодействие клептократии и объединять для совместных действий посольства США, правительственные и неправительственные организации.

"Международная коррупция и клептократия очень негативно влияют на демократические страны, а страны с клептократическим руководством, как правило, авторитарные. Кроме того, нам нужно с этим бороться и в США: здесь действуют подставные компании, которые имеют целый аппарат финансовых компаний и юристов. Поэтому администрация Байдена сделала борьбу с международной коррупцией своим приоритетом. Президент выпустил меморандум об этом во время своей поездки в Европу, и попросил коллег по "Большой семерке" и партнеров в Евросоюзе объединить с ним усилия в этой борьбе", - заявил Китинг.

Китинг во время представления проекта заявил, что РоSSия и другие авторитарные государства используют "стратегическую коррупцию", как главный инструмент вредного воздействия, ведя при этом собственные страны к банкротству.

Ранее связанный сенатский законопроект поддержала международная организация Transparency International.

"Мы считаем, что важно развивать способность к быстрому развертыванию американской поддержки анти-коррупционных инициатив в развивающихся экономиках, которые страдают от подкупа со стороны авторитарных правительств, в странах-партнерах во время демократических преобразований, и во время других периодов, которые предлагают исторические возможности и имеют значительные последствия", - говорится в заявлении организации.

Напомним, конгрессмены назвали Путина диктатором в письме Байдену по случаю встречи с президентом РФ. Конгрессмены призывают президента ввести полный пакет санкций в отношении "Северного потока-2" и предоставить Украине ПДЧ для НАТО.

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