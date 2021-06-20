Разумков: Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты по олигархам

Верховная Рада Украины до конца текущей сессии рассмотрит в первом чтении проект Закона № 5599 об олигархах и альтернативные законопроекты (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Об этом председатель ВРУ Дмитрий Разумков сообщил в эфире "Радио Свобода", говорится на сайте парламента.

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал он.

По словам Разумкова, такой закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Однако спикер Верховной Рады убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

"Закон прописан на 10 лет. Сегодня мы имеем одного президента и понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства", - сказал Разумков.

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" № 5559 был внесен в Верховную Раду 2 июня.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко и Игорь Коломойский.

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" считает, что законопроект об олигархах направлен лично против ее лидера Петра Порошенко.

Позже Зеленский анонсировал еще несколько законопроектов против олигархов.