Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель

Зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель
Фото: pravda.com.ua

В течение субботы, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранен местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Новотошковского роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск воины Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

По состоянию на 07:00 20 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на временно не подконтрольной Украине территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области оккупанты с нарушением линии отведения разместили пять танков Т-64.

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