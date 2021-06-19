Гвинея преодолела вспышку Эболы за четыре месяца

Умерли 12 человек, половина инфицированных.

Гвинея преодолела вспышку Эболы за четыре месяца
Фото: twitter.com/WHOAFRO

Всемирная организация здравоохранения в субботу, 19 июня, объявила о ликвидации второй вспышки лихорадки Эбола в Гвинее.

Об этом сообщается на сайте ВООЗ.

"Имею честь объявить об окончании Эболы", - передает France-Presse слова представителя ВООЗ Альфреда Джорджа Ки-Зербо на церемонии в провинции Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи, где были зафиксированы первые случаи лихорадки в конце января.

Правительство Гвинеи официально подтвердил начало вспышки 14 февраля. После этого в стране началась массовая вакцинация населения. Прививки получили около 11 000 людей из группы риска, в том числе 2 800 медицинских работников.

Благодаря этому, вспышка не имела широкого распространения. Всего было зафиксировано 16 подтвержденных случаев болезни и еще 7 подозрений. Умерли 12 человек, остальные 11 преодолели болезнь.

"Хотя эта вспышка зафиксирована там же, где и предыдущая западноафриканская, в результате которой погибли 11 000 человек [в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне в 2013-2016 годах], благодаря инновациям и изученным урокам, Гвинея сумела преодолеть вирус всего за четыре месяца. Мы становимся быстрее, лучше и умнее в борьбе с Эбола. Но пусть эта вспышка и закончилась, мы должны оставаться начеку до возможного возрождения вируса и обеспечить распространение опыта борьбы с Эбола на другие угрозы здоровью, такие, как COVID-19", - сказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения по вопросам Африки Матшидисо Моет.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - это острое инфекционное заболевание, с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме. Вирус передается людям от диких животных (обезьяны, летучие мыши, антилопы) и распространяется от человека к человеку.

Передача вируса происходит через поврежденные кожные покровы или слизистую оболочку с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), загрязненными такими жидкостями.

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