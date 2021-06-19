Ермак и его заместители встретились на Банковой с Яной Дугарь

Встреча состоялась на площадке нового Консультативного совета, созданного Зеленским.

Ермак и его заместители встретились на Банковой с Яной Дугарь
Фото: t.me/pavlovskynews

В Офисе президента состоялась встреча с Яной Дугарь, одной из трех обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Во встрече принял участие председатель ОП Андрей Ермак. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

"Если убрать конспирологию и сенсации. Сегодня в Офисе президента состоялась встреча с участием Яны Дугарь на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины", - сказал Подоляк.

Этот совет был создан президентом Владимиром Зеленским по предложению Ермака в марте 2021 года для отстаивания прав людей, которые защищали Украину. Возглавляет его Елена Вербицкая.

Во встрече с Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Елена Вербицкая, заместитель председателя ОП Андрей Смирнов, заместитель председателя ОП Константин Машовец и советник главы ОП Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Ермак.

"В этой ситуации, как и во многих подобных ситуациях, государственную власть волнует только одно - это вопрос справедливости", - сказал Подоляк.

По его словам, состояние судебной системы в Украине требует особого внимания к процессам, в которых фигурируют ветераны войны.

"Например, не всегда в делах, затрагивающих их интересы, они надлежащее представительство в судах. Поэтому логично, что государство может анализировать соответствующие дела для того, чтобы определить: соблюден принцип справедливости. В том числе и об этом на сегодняшней встрече говорил Андрей Ермак", - сказал советник главы ОП.

По его словам, консультативный совет анализирует дела, которые вызвали резонанс в обществе.

"В частности, для нас важно, чтобы была установлена и представлена обществу полная правда в деле об убийстве Павла Шеремета. Именно для этого и применяются имеющиеся цивилизованные инструменты без какого-либо вмешательства в соответствующий судебный процесс", - сказал Подоляк.

Напомним, что в мае Зеленский сознался. что переписывается с Дугарь.

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