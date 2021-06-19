Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции

Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Порошенко встретился с министром иностранных дел Турции

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме, провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией, включая сферы безопасности и обороны. Петр Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности, за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

Во время встречи отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа. Собеседники обсудили международные усилия по деоккупации украинского Крыма, в частности, в контексте ожидаемого запуска Крымской платформы.

Петр Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за продолжение начатой в 2015 году программы реабилитации украинских военнослужащих и членов их семей на территории Турции.

Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

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