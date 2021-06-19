В "Слуге народа" не поняли упреков Байдена относительно коррупции в Украине

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук из "Слуги народа" заявила, что ей не понятны упреки президента США Джо Байдена относительно коррупции в Украине.

"Джозеф Байден говорит:" Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Давайте тогда, коллеги в парламенте, возможно, найдем еще какую-то платформу и спросим, что будет индикаторами преодоления такой коррупции? Мы уже с ней боремся, сколько я помню - в 2014-м, 2015-м ... САП, НАПК, ГБР, НАБУ - кучу органов создали по борьбе с коррупцией. Получили, кстати, средства: нам помогали и США , и Европа . И сейчас мы не можем очень понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас есть огромные проблемы", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" вечером 17 июня.

Она напомнила, что в США есть закон о лоббизме, и то, что там называют нормальной лоббистской деятельностью, в Украине считают коррупцией.

"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", - сказала она.

Напомним, 14 июня президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что западные партнеры обвиняют Украину в недостаточной борьбе с коррупцией, хотя и сами имеют множество сомнительных примеров - Герхарда Шредера, Николя Саркози, Франсуа Фийона и тому подобное.