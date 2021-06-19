Байден сообщил о смерти одной из своих собак

Пес был домашним любимцем семьи в течение 13 лет.

Президент США Джо Байден сообщил о смерти одной из своих собак - немецкой овчарки по кличке Чемп. Пес был домашним любимцем семьи Байден в течение 13 лет

"Он был с нами и в наиболее радостные моменты, и в наиболее печальные дни, чувствительный к каждому нашему молчаливому ощущению и эмоции. Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем тосковать за ним", - говорится в официальном заявлении президента США и его супруги .

Фото: twitter.com/POTUS

Напомним, что в начале марта сообщалось, что собак Байдена вывезли из Белого дома после того, как одна из них якобы укусила охранника. Однако позже Байден сказал ABC News, что "Мейджор никого не кусал". По его словам, пес удивился присутствию незнакомого человека и попытался его защитить.

Через некоторое время их снова вернули в Белый дом, где Мейджор снова укусил одного из сотрудников.

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