Ватикан готовится признать блаженным соучредителя ЕС Робера Шумана

Папа Римский Франциск собирается провозгласить блаженным французского дипломата и политика Робера Шумана (1886-1963), который был одним из основателей современной европейской интеграции.

Об этом сообщается на сайте Vatican News.

В субботу, 19 июня, Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Конгрегации по делам признания святых, во время которой утвердил декрет о "геройском измерении добродетелей" Шумана.

Для беатификации требуется также признании чуда, полученное с его покровительством.

Получение статуса блаженного является первым шагом на пути к канонизации.

Робер Шуман в 1950 году положил начало объединению Европы, предложив создать высший единый орган по надзору за совместным французско-немецким производством угля и стали. Таким образом, было положено начало Европейскому сообществу угля и стали, которое заложило основу для дальнейшей экономической интеграции в Европе.