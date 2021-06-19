Оккупанты с нарушением линии отвода разместили в оккупированном поселке танки

Они также препятствуют работе наблюдателей.

Оккупанты с нарушением линии отвода разместили в оккупированном поселке танки
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

На временно неподконтрольной Украине территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области оккупантты с нарушением линии отвода разместили пять танков Т-64.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Также вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, на блокпосту неподалеку от оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Из-за препятствования сигналу обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссией был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке роSSийско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и ЛуганскогоОккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и Луганского
Оккупанты не сообщают, где держат незаконно осужденного в Крыму украинца Добринского, - омбудсменОккупанты не сообщают, где держат незаконно осужденного в Крыму украинца Добринского, - омбудсмен
Оккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометовОккупанты на Донбассе обстреляли Золотое из ручных противотанковых гранатометов
Оккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты девять раз за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрывНа газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв
Оккупанты девять раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и ТРКОккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и ТРК
На оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - ДенисоваНа оккупированном Донбассе массово закрывают учебные заведения, - Денисова
Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за суткиОккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Оккупанты обстреляли Новотошковское и ВодяноеОккупанты обстреляли Новотошковское и Водяное
Последние новости
Подгружаем последние новости