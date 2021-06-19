Оккупанты с нарушением линии отвода разместили в оккупированном поселке танки

Они также препятствуют работе наблюдателей.

На временно неподконтрольной Украине территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области оккупантты с нарушением линии отвода разместили пять танков Т-64.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Также вооруженные формирования РоSSийской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, на блокпосту неподалеку от оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Из-за препятствования сигналу обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссией был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке роSSийско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.