ЕС передал донецким полицейским оборудование для криминалистов
Bluestar@Forensic позволяет находить на месте преступления пятна крови, которые были смыты.
Европейские партнеры передали криминалистам Донецкой области оборудование для обнаружения и сбора доказательств.
Об этом говорится на портале Полиции Донецкой области.
Так, продукт Bluestar@Forensic позволяет находить на месте преступления пятна крови, которые были смыты, вытерты или которые являются невидимыми для невооруженного глаза. При этом реагент не изменяет характеристики крови и ДНК, что позволяет использовать образцы для дальнейшего исследования. Этот препарат является незаменимым при расследовании резонансных тяжких преступлений.
Кроме того, полицейские получили мощные портативные осветители, которые дают видимость до 250 м, и другое современное оборудование.
Передача техники состоялась в рамках проекта "Усиление операционного потенциала партнеров в зоне ответственности регионального представительства КМЕС в Мариуполе".
"Отделы криминалистического обеспечения являются ключевыми субъектами при осмотре места происшествия. Новое оборудование позволит криминалистам улучшить процессы выявления, сбора и транспортировки доказательств в соответствии с лучшими европейскими практиками", - говорится в сообщении.