ЕС передал донецким полицейским оборудование для криминалистов

Bluestar@Forensic позволяет находить на месте преступления пятна крови, которые были смыты.

Европейские партнеры передали криминалистам Донецкой области оборудование для обнаружения и сбора доказательств.

Об этом говорится на портале Полиции Донецкой области.

Так, продукт Bluestar@Forensic позволяет находить на месте преступления пятна крови, которые были смыты, вытерты или которые являются невидимыми для невооруженного глаза. При этом реагент не изменяет характеристики крови и ДНК, что позволяет использовать образцы для дальнейшего исследования. Этот препарат является незаменимым при расследовании резонансных тяжких преступлений.

Кроме того, полицейские получили мощные портативные осветители, которые дают видимость до 250 м, и другое современное оборудование.

Передача техники состоялась в рамках проекта "Усиление операционного потенциала партнеров в зоне ответственности регионального представительства КМЕС в Мариуполе".

"Отделы криминалистического обеспечения являются ключевыми субъектами при осмотре места происшествия. Новое оборудование позволит криминалистам улучшить процессы выявления, сбора и транспортировки доказательств в соответствии с лучшими европейскими практиками", - говорится в сообщении.