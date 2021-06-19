Разумков высказался за уголовную ответственность для чиновников за двойное гражданство

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что для чиновников с двойным гражданством стоило бы ввести уголовную ответственность.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Я плохо отношусь к двойному гражданству. Гражданство должно быть одно. Особенно сегодня. Потому что это риск для тех территорий, которые пока временно оккупированы, и тех, которые находятся в непосредственной близости, и, к сожалению, для других наших территорий. Это раз. Два - я абсолютно согласен с позицией, что не может быть двойного гражданства у чиновников, просто не может. И за это надо убирать или увольнять. А объективно, то я ввел бы, возможно, уголовную ответственность", - сказал спикер . Разумков подчеркнул, что сомневается в патриотизме таких лиц. "Я не понимаю, на какое государство ты будешь работать, когда получишь должность народного депутата, министра, председателя РГА", - сказал он.

Напомним, что в марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров и СБУ провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Следствием такого анализа должен стать запрет на выполнение функций государства или местного самоуправления лицами с иностранным паспортом.