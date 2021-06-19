Федеральный список партии "Единой РоSSии" на выборах в Государственную думу РоSSийской Федерации, которые состоятся в сентябре, возглавит министр обороны Сергей Шойгу, а не бывший президент Дмитрий Медведев, как раньше.

Об этом сообщается на сайте "Единой РоSSии".

Кандидатуру Шойгу предложил президент РоSSии Владимир Путин.

Кроме министра обороны, в первую пятерку вошли глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сотрудница ОбщероSSийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В 2016 году Верховная Рада признала выборы в Государственную думу РоSSии нелегитимными.

В состав Госдумы входят 450 депутатов, из которых 225 избираются в одномандатных округах (четыре из которых были организованы в Крыму и Севастополе), а еще 225 - по спискам в федеральном избирательном округе. Итак, на оккупированной территории Крыма и Севастополя в целом избирались 229 депутатов, то есть большинство от конституционного состава Госдумы.

В связи с этим Рада заявила, что не может признать легитимность выборов, их результаты, в том числе и состав, полномочия, акты, решения Госдумы седьмого созыва.

Напомним, что Сергей Шойгу обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ст. 436, ч. 1 и 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на август 2016 года, когда Шойгу получил подозрение, его действия вместе с другими сообщниками привели к гибели 2 263 украинских бойцов, уничтожению военной техники, вооружения и другого военного имущества на общую сумму более 1,3 трлн гривен (без учета территориальных потерь).