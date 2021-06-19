В Иране на выборах президента победил Ибрагим Раиси (обновлено)

Трое его конкурентов сильно отстали от него.

В Иране на выборах президента побеждает консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на главу избирательной комиссии Джамала Орфа.

По его данным, подсчитано уже 28,6 миллиона бюллетеней, и из них за Раиси было отдано более 17,8 миллиона.

На втором месте - Мохсен Резаи, за которого проголосовали 3,3 миллиона избирателей.

Право голоса в Иране имеют более 59 миллионов человек, данные о явке еще не были обнародованы.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Соперники Раиси уже признали свое поражение на выборах. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал Ибрагима Раиси новым избранным президентом страны, с которым отныне все должны работать.

Раиси является представителем консервативного крыла иранского политикума, его считают близким к духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Обновление 17:11. Раиси избран президентом страны по итогам выборов, пишет Interfax.com.ua.

Он набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.

Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах более 28,9 млн человек. Голосовали иранцы на 67 тысячах избирательных участков в городах и 75 тыс. участков в сельской местности.

60-летний Раиси с 2019 года занимает должность главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет самое высокое звание шиитского духовенства.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за возможное участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключенных. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против бедности и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и создать "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году он уже пытался стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.