Греция изменила условия въезда для туристов

Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на ковид.

В Греции изменили протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.

Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на Министерство туризма страны.

Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на коронавирус (а не только с ПЦР-тестом).

Кроме того, с 6 до 12 лет увеличили минимальный возраст детей, при котором они должны предоставлять подтверждение о том, что не больны коронавирусом.

Изменения касаются тех, кто прибывает из стран, гражданам которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Те, кто путешествуют в Грецию, также могут вместо отрицательного теста показывать сертификат вакцинации - в цифровой или бумажной форме.

Напомним, с 14 мая правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе и для граждан Украины.