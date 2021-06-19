Греция изменила условия въезда для туристов
Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на ковид.
В Греции изменили протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.
Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на Министерство туризма страны.
Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на коронавирус (а не только с ПЦР-тестом).
Кроме того, с 6 до 12 лет увеличили минимальный возраст детей, при котором они должны предоставлять подтверждение о том, что не больны коронавирусом.
Изменения касаются тех, кто прибывает из стран, гражданам которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.
Те, кто путешествуют в Грецию, также могут вместо отрицательного теста показывать сертификат вакцинации - в цифровой или бумажной форме.
Напомним, с 14 мая правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе и для граждан Украины.