Греция изменила условия въезда для туристов

Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на ковид.

Греция изменила условия въезда для туристов
Фото: ekathimerini.com

В Греции изменили протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.

Об этом пишет Ekathimerini со ссылкой на Министерство туризма страны.

Греческое правительство разрешило въезд в страну туристам с отрицательным экспресс-тестом на коронавирус (а не только с ПЦР-тестом).

Кроме того, с 6 до 12 лет увеличили минимальный возраст детей, при котором они должны предоставлять подтверждение о том, что не больны коронавирусом.

Изменения касаются тех, кто прибывает из стран, гражданам которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Те, кто путешествуют в Грецию, также могут вместо отрицательного теста показывать сертификат вакцинации - в цифровой или бумажной форме.

Напомним, с 14 мая правительство Греции разрешило въезд путешественникам из третьих стран с туристической целью, в том числе и для граждан Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Германия открывает границы для вакцинированных туристовГермания открывает границы для вакцинированных туристов
Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въездаМинобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда
Албания отменила все ограничения для иностранных туристовАлбания отменила все ограничения для иностранных туристов
Кабмин смягчил правила въезда в УкраинуКабмин смягчил правила въезда в Украину
Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из УкраиныТурция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины
Болгария с 1 июня обновляет условия въезда для граждан УкраиныБолгария с 1 июня обновляет условия въезда для граждан Украины
Греция разрешила въезд украинским туристамГреция разрешила въезд украинским туристам
Греция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касаетсяГреция открылась для иностранных туристов, но украинцев это не касается
Купленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условияхКупленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условиях
Витренко назвал условия снижения цен на газ для населенияВитренко назвал условия снижения цен на газ для населения
Последние новости
Подгружаем последние новости