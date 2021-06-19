Украина и Молдова ускорят заключение соглашения о взаимном признании ID-карт

Украина и Молдова проведут консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения перемещения между странами.

Об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и и.о. Премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко на полях Анталийского дипломатического форума.

Также министры говорили о развитии формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов.

Дмитрий Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут на основе открытости, демократии и конкуренции, без вмешательства со стороны РоSSии.

Напомним, в мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова официально стала ассоциированным Трио.