В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны

Соперники Ибрагима Раиси уже признали свое поражение на выборах.

В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны
Ібрагім Раісі
Фото: ЕРА/UPG

В Иране на выборах президента побеждает консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на главу избирательной комиссии Джамала Орфа.

По его данным, подсчитано уже 28,6 миллиона бюллетеней, и из них за Раиси было отдано более 17,8 миллиона.

На втором месте - Мохсен Резаи, за которого проголосовали 3,3 миллиона избирателей.

Право голоса в Иране имеют более 59 миллионов человек, данные о явке еще не были обнародованы.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Соперники Раиси уже признали свое поражение на выборах. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал Ибрагима Раиси новым избранным президентом страны, с которым отныне все должны работать.

Раиси является представителем консервативного крыла иранского политикума, его считают близким к духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Напомним, Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Сирии, победу на которых, согласно официальным данным, вновь получил Башар Асад.

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