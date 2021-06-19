Таран прокомментировал фейки о замораживании американской помощи Украине

"СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям.

Таран прокомментировал фейки о замораживании американской помощи Украине
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал фейки о якобы замораживании американской помощи Украине.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ", - сказал он.

Он напомнил, что с 2020-го года в условиях сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации системно и последовательно Министерство обороны Украины реализует второй этап военной реформы. Важным элементом ее успешного воплощения должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создание определенных возможностей.

В этом контексте, отметил Андрей Таран, Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки.

"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу по оценке состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы, в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Андрей Таран.

Напомним, Белый дом считает чушью информацию о приостановлении Соединенными Штатами военной помощи Украине на $100 миллионов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения РоSSии в Украину.

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