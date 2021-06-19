Беларусь закроет небо для украинских самолетов - Лукашенко
Это ответ страны на аналогичный запрет со стороны Украины.
Беларусь не будет принимать украинские самолеты в ответ на аналогичный запрет Киева для белорусов.
Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет издание Белта.
"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - заявил он во время встречи с медиками.
Напомним, с 29 мая Кабинет министров закрыл воздушное пространство Украины для белорусских самолетов.
С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, но белорусские самолеты могли летать над территорией Украины.
Решение правительства объясняется принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.
В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.