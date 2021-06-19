Беларусь закроет небо для украинских самолетов - Лукашенко

Это ответ страны на аналогичный запрет со стороны Украины.

Беларусь не будет принимать украинские самолеты в ответ на аналогичный запрет Киева для белорусов.

Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет издание Белта.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", - заявил он во время встречи с медиками.

Напомним, с 29 мая Кабинет министров закрыл воздушное пространство Украины для белорусских самолетов.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, но белорусские самолеты могли летать над территорией Украины.

Решение правительства объясняется принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.

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