Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2
Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Кулеба и Рау подтвердили, что роSSийский проект Северный поток-2 несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению.
"Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.
Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.
Напомним, Кулеба заявил, что Германия может изменить отношение к газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые должны состояться этой осенью.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что трубопровод "Северный поток-2" для РоSSии является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против всего Европейского региона.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отчитался о своем визите в США. Приоритетной задачей, по его словам, в настоящее время является задействование всех рычагов и возможностей, чтобы не допустить запуска газопровода.
Витренко заявил, что план состоит в том, чтобы вместе с исполнительной властью США остановить "Северный поток-2".