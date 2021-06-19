Кулеба со своим польским коллегой скоординировали позиции по противодействию Северному потоку-2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Кулеба и Рау подтвердили, что роSSийский проект Северный поток-2 несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

"Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

Руководители внешнеполитических ведомств также обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.

Напомним, Кулеба заявил, что Германия может изменить отношение к газопроводу "Северный поток-2" после выборов нового канцлера, которые должны состояться этой осенью.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что трубопровод "Северный поток-2" для РоSSии является одним из видов оружия, которое Кремль применяет не только против Украины, но и против всего Европейского региона.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко отчитался о своем визите в США . Приоритетной задачей, по его словам, в настоящее время является задействование всех рычагов и возможностей, чтобы не допустить запуска газопровода.