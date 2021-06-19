Палестина отказалась от антиковидной вакцины Израиля

Срок годности вакцины истекает в июне.

Палестина отказалась от антиковидной вакцины Израиля
Фото: kyivcity.gov.ua

Палестинская администрация отменила соглашение, согласно которому Израиль передавал ей по меньшей мере один миллион доз вакцин от ковида.

Об этом пишет bbc.com.

Министр здравоохранения Палестинской администрации Май Аль-Кайла заявила, что согласно полученной информации, срок годности вакцины должен был закончиться в июле или августе. Однако, когда они прибыли, этой датой оказался июнь.

"Это недостаточно времени, чтобы использовать их, поэтому мы их отклонили", - сказала она.

Ранее Израиль заявил, что ему не нужен устаревший запас вакцин, и они должны быть использованы для ускорения программы вакцинации Палестины.

Взамен палестинцы должны дать Израилю такое же количество вакцин, которое они ожидают от организации Pfizer в течение этого года.

Израиль еще не комментировал событие.

Напомним, Израиль должен был передать Палестине 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Словения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в странеСловения снова объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране
Зеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его проситьЗеленский: Украина заслуживает членства в НАТО и не должна его просить
Глава ОБСЕ второй раз с начала года посетит УкраинуГлава ОБСЕ второй раз с начала года посетит Украину
"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины"Большая семерка" на саммите обсудила вопрос Украины
ВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствияВАКС оправдал экс-депутата Рады Сольвара из-за ошибки следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Новый премьер-министр Израиля пригласил Зеленского в ИерусалимНовый премьер-министр Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим
Зеленский пригласил нового премьер-министра Израиля на саммит Крымской платформыЗеленский пригласил нового премьер-министра Израиля на саммит Крымской платформы
ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ"ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ"
Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19
Украина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковидаУкраина просит Германию поделиться излишками вакцины от ковида
В Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средстваВ Украину прибыли еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer, приобретенных за государственные средства
Украина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAXУкраина в течение недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer в рамках COVAX
ЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZenecaЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca
К будущему премьеру Израиля Беннету приставили охрануК будущему премьеру Израиля Беннету приставили охрану
Новым президентом Израиля избрали Ицхака ГерцогаНовым президентом Израиля избрали Ицхака Герцога
Последние новости
Подгружаем последние новости