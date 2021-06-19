Палестина отказалась от антиковидной вакцины Израиля

Палестинская администрация отменила соглашение, согласно которому Израиль передавал ей по меньшей мере один миллион доз вакцин от ковида.

Об этом пишет bbc.com.

Министр здравоохранения Палестинской администрации Май Аль-Кайла заявила, что согласно полученной информации, срок годности вакцины должен был закончиться в июле или августе. Однако, когда они прибыли, этой датой оказался июнь.

"Это недостаточно времени, чтобы использовать их, поэтому мы их отклонили", - сказала она.

Ранее Израиль заявил, что ему не нужен устаревший запас вакцин, и они должны быть использованы для ускорения программы вакцинации Палестины.

Взамен палестинцы должны дать Израилю такое же количество вакцин, которое они ожидают от организации Pfizer в течение этого года.

Израиль еще не комментировал событие.

Напомним, Израиль должен был передать Палестине 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.