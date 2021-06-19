Палестина отказалась от антиковидной вакцины Израиля
Срок годности вакцины истекает в июне.
Палестинская администрация отменила соглашение, согласно которому Израиль передавал ей по меньшей мере один миллион доз вакцин от ковида.
Об этом пишет bbc.com.
Министр здравоохранения Палестинской администрации Май Аль-Кайла заявила, что согласно полученной информации, срок годности вакцины должен был закончиться в июле или августе. Однако, когда они прибыли, этой датой оказался июнь.
"Это недостаточно времени, чтобы использовать их, поэтому мы их отклонили", - сказала она.
Ранее Израиль заявил, что ему не нужен устаревший запас вакцин, и они должны быть использованы для ускорения программы вакцинации Палестины.
Взамен палестинцы должны дать Израилю такое же количество вакцин, которое они ожидают от организации Pfizer в течение этого года.
Израиль еще не комментировал событие.
Напомним, Израиль должен был передать Палестине 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.