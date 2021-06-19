Беларусь единственная в мире проголосовала против резолюции ООН по Мьянме

За резолюцию проголосовали 119 стран.

Беларусь единственная в мире проголосовала против резолюции ООН по Мьянме.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в соцсети Facebook.

По его словам, принятие состоялось путем голосования по требованию только одной страны. За резолюцию проголосовали 119 стран, против - Беларусь, воздержались 36 стран, среди них - КНР и РоSSия.

Фото: Facebook-страница Кислицы

"Только что состоялось принятие резолюции об осуждении военной хунты в Мьянме. Принятие произошло путем голосования по требованию только одной страны. Прокси. Очевидно кого. Но не только потому ... эта страна голосовала против. Единственная. Одинокая. Изолированная", - говорится в сообщении.

Он добавил, что даже ее союзное государство (РоSSия - ред.) "не захотела быть запачканной отрицательным голосованием".

"Такой он - циничный мир, белорусские дипломаты!", - подытожил Кислица.

Фото: Facebook-cтраница Кислицы

Фото: Facebook-cтраница Кислицы

Как пишет Немецкая волна, резолюция призывает к прекращению поставок оружия в охваченную протестами и насилием Мьянму. В документе также осуждается военный путч, который состоялся в стране 1 февраля, и содержится призыв к освобождению экс-лидера Аун Сан Су Чжи и других политических заключенных.

Совет Безопасности ООН, чьи решения - в отличие от резолюций Генассамблеи - имеют обязывающий характер, после путча в Мьянме так и не смог прийти к согласию по своей резолюции, ограничившись вместо этого заявлениями с осуждением. КНР, РФ, США, Франция и Великобритания имеют право вето в Совете Безопасности, однако не в Генассамблее.

Напомним, военная хунта Мьянмы выдвинула новое обвинение бывшей лидеру страны Аун Сан Су Чжи.

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