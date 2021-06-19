Порошенко встретился с Эрдоганом

«Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство», - отметил экс-президент.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства», - написал Порошенко в Facebook.

«Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в целом регионе Черного моря», - отметил Петр Порошенко.