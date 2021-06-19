Порошенко встретился с Эрдоганом
«Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство», - отметил экс-президент.
Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства», - написал Порошенко в Facebook.
«Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в целом регионе Черного моря», - отметил Петр Порошенко.
Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.