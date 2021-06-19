Оккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и Луганского

За сутки зафиксировано три нарушения.

Оккупанты стреляли около Новоселовки, Золотого и Луганского
Фото: ukrinform.ua

В течение пятницы, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Около населенного пункта Новоселовка роSSийские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Неподалеку от Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 субботы, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 17 июня военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями РоSSийской Федерации украинских позиций около населенного пункта Новотошковское.

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