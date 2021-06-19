В Белом доме назвали чушью приостановление военной помощи Украине

В США отметили, что подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения РоSSии в Украину.

Белый дом считает чушью информацию о приостановлении Соединенными Штатами военной помощи Украине на $100 миллионов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки, обнародованном на официальной странице Белого дома.

"Мысль о том, что мы сдерживали помощь Украине в области безопасности, является бессмыслицей. Только на прошлой неделе - накануне саммита между Россией и США - мы предоставили пакет помощи на сумму 150 миллионов долларов, включая летальную помощь. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы содействия безопасности в Украине", - отметила Псаки.

Также она отметила, что в США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения РоSSии в Украину.

"Как президент Байден прямо сказал президенту Путину, мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, накануне американское издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Белый дом приостановил процесс предоставления Украине пакета военной помощи объемом $100 миллионов, который должен включать в себя летальное оружие и был разработан в качестве ответа на накопление роSSийских войск вдоль украинской границы весной. Решение заморозить предоставление помощи якобы было принято после того, как РоSSия объявила об отводе войск, расположенных вблизи украинской границы.