Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1492-ІХ о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий закон О внесении изменений в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

"Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства", - говорится в сообщении.

В частности закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу. В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. гг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.