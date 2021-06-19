В Украине открыли дело на оккупационного военкома за призыв крымчан в армию РФ
Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны.
Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении оккупационного "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым", который заставлял гражданское население полуострова служить в вооруженных силах РоSSии.
Об этом сообщает Прокуратура АР Крым и г. Севастополя.
"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) относительно оккупационного «военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым», который подозревается в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст . 438 УК Украины), которая заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах государства - оккупанта", - говорится в сообщении.
Напомним, что в октябре Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму.
В МИД отметили, что РоSSия осуществляет призыв населения оккупированного Крыма в вооруженные силы РФ, преследует в уголовном порядке тех, кто отказывается от такой службы, а также привлекает к массовым военно-пропагандистским мероприятиям население, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.