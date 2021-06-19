Кулеба - о попытках РФ сорвать "Крымскую платформу": РоSSия нас не остановит

Никакие попытки РоSSии давить на отдельные страны, чтобы помешать проведению саммита "Крымская платформа", не будут иметь успеха.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает “Укринформ”.

Министр отметил, что сейчас РоSSия пытается помешать проведению саммита Крымской платформы, в том числе путем оказания давления на отдельные государства, чтобы те не давали согласие для участия.

"РоSSия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, РоSSия нас не остановит", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ряд стран уже подтвердили свое участие в форуме, некоторые - еще не определились. С такими странами МИД будет проводить агитационную работу.

"У нас уже есть достаточное количество подтверждений об участии в саммите Крымской платформы, чтобы он состоялся как успешное международное мероприятие. Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала. Это будет важно и ярко", - сказал Кулеба.