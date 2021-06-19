США заморозили военную помощь для Украины на $100 млн, - Politico

Пакет готовился как ответ на переброску роSSийских войск к украинским границам.

Белый дом приостановил процесс предоставления Украине пакета военной помощи объемом $100 миллионов, который должен включать летальноеоружие. Соответствующий план был разработан в качестве ответа на накопление роSSийских войск вдоль украинской границы весной.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием переговоров.

Решение заморозить предоставление помощи было принято после того, как РоSSия объявила об отводе войск, расположенных вблизи украинской границы, и в условиях подготовки саммита президента Джо Байдена с его роSSийским коллегой Владимиром Путиным.

Один из собеседников уточнил, что пакет помощи доступен и его можно быстро отправить в Украину.

По словам двух людей, знакомых с содержанием обсуждений, пакет помощи включает в себя системы ПВО ближнего действия, стрелковое оружие и дополнительное противотанковое оружие.

С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военной помощи на общую сумму около 2,5 млрд долларов, в том числе разведывательные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Последнее предложение возникло после того, как этой весной РоSSия разместила у границы Украины более 100 тыс. военнослужащих вместе с ракетными батальонами и бронетанковыми подразделениями.

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.