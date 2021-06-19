На дорогах Украины появится дорожный знак “Осторожно! Мины!“

На украинских дорогах в скором времени появится новый дорожный знак "Осторожно! Мины!", который будет предупреждать водителей о том, что на обочине могут быть взрывоопасные предметы. Такое решение приняли на очередном заседании Кабинета Министров.

Размер такого знака – 70х140 сантиметров. На белом фоне в центре должен быть красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".

Также должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!" и номер 101, по которому нужно звонить, если будет минная опасность.

Такой дорожный знак актуален для Донецкой и Луганской областей, где проводится операция Объединенных сил. На освобожденной от боевиков территории до сих пор взрывотехники ежедневно находят большое количество разнообразных взрывчатых предметов. Были случаи, когда люди погибали, ступив на обочину дороги.

Напомним, в начале 2021 года в Украине появился новый дорожный знак 1.40 "Смена покрытия". Он лучше сообщает водителям о смене дорожного покрытия.