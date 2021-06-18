Массовая выдача роSSийских паспортов в ОРДЛО и Крыму требует дополнительных переговоров, - Данилов

По словам секретаря СНБО, массовая паспортизация РФ делает недопустимым проведение выборов на этих территориях.

Массовая выдача роSSийских паспортов на оккупированных украинских территориях требует неотложного реагирования и проведения переговоров по этому вопросу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, с 2014 года РоSSия выдала украинским гражданам на временно оккупированных территориях 630 тысяч роSSийских паспортов.

"Это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ , это такая удивительная, скажем так, ситуация", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.