Массовая выдача роSSийских паспортов в ОРДЛО и Крыму требует дополнительных переговоров, - Данилов

По словам секретаря СНБО, массовая паспортизация РФ делает недопустимым проведение выборов на этих территориях.

Массовая выдача роSSийских паспортов в ОРДЛО и Крыму требует дополнительных переговоров, - Данилов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Массовая выдача роSSийских паспортов на оккупированных украинских территориях требует неотложного реагирования и проведения переговоров по этому вопросу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, с 2014 года РоSSия выдала украинским гражданам на временно оккупированных территориях 630 тысяч роSSийских паспортов.

"Это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, это такая удивительная, скажем так, ситуация", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Напомним, по состоянию на апрель текущего года роSSийские паспорта получили минимум 400 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, свидетельствуют данные Минреинтеграции.

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