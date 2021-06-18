Порошенко встретился в Турции с Жозепом Боррелем

Экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко провел короткую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.

Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

«Украина остается очень высоко в интересах господина Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасность», - отметил Петр Порошенко в комментарии журналистам.

Во время беседы Боррель и Порошенко обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена.

Петр Порошенко призвал ЕС продолжать политическое и санкционное давление на РоSSию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Он обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи роSSийской оккупационной властью паспортов РФ на территории ОРДЛО.

«Я получил подтверждение, что господин Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом , а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета», - сказал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве .