СНБО ввела санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский

Все они "находятся в статусе субъекта повышенного преступного влияния".

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня внес в списки так называемых "воров в законе" и "криминальных авторитетов" еще 12 физических лиц.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния", - отметил Зеленский.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов-иностранцев. СНБО принял решение 14 мая.

Среди подсанкционных лиц - "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник. Санкции введены бессрочно.