Фукс прокомментировал введение СНБО санкций против него

Бизнесмен заявил, что будет защищать свою репутацию в украинских и международных судах.

Фукс прокомментировал введение СНБО санкций против него
Павел Фукс
Фото: http://oilnews.com.ua

Харьковский бизнесмен Павел Фукс прокомментировал введенные против него санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фукс заявил, что "не имел и не имеет никакого отношения к компании «Голден Деррик».

"Никогда. Это легко проверить, пользуясь открытыми источниками информации, и точно легко проверить, используя возможности СНБО", - написал бизнесмен.

"Так же легко проверить, что жена секретаря СНБО Данилова Людмила Владимировна имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Михайлович Бродский (сын скандального Михаила Бродского). Например, в разделе 7 декларации Данилова указано, что его жена владеет долей в ЗАО "Киевский деревообрабатывающий комбинат" (ЕГРПОУ 05421634). В этом же предприятии долей владеет Бродский Юрий Михайлович. по данным государственного Агентства развития инфраструктуры фондового рынка (SMIDA) с ЧАО "Киевский ДОК" связано ООО "Новострой Инвест" (ЕГРПОУ 36134785), долями в котором также обладают Людмила Данилова и Юрий Бродский (кроме того, он указан руководителем ООО)", - написал Фукс.

Бизнесмен подчеркнул, что будет защищать свою репутацию в украинских и международных судах.

Напомним, сегодня СНБО ввела полный пакет санкций против бизнесмена Павла Фукса, которые можно применить в соответствии с украинским законодательством. Также санкции ввели относительно Дмитрия Фирташа.

Санкции в отношении Фукса ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. В марте СНБО ввела максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, компании-недропользователи принадлежат Фуксу. Сам бизнесмен свою связь с этими компаниями отрицает.

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